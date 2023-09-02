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НХЛ

Сегодня, 08:56

Гашек осудил приезд российских футболистов в Чехию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»
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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек осудил приезд российских футболистов в Чехию.

«Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО», — приводит слова Гашека iROZHLAS.

Чешская «Виктория Пльзень» победила «Тобол» (5:1) по сумме двух матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. В составе казахстанского клуба выступают трое российских и один белорусский игрок: вратарь Иван Коновалов (Россия) защитник Альберт Габараев (Россия), нападающий Павел Киреенко (Россия) и полузащитник Павел Забелин (Белоруссия). Директором клуба является Андрей Канчельскис.

Ранее Гашек призывал отстранить россиян от участия в западных соревнованиях. Также хоккеист критиковал НХЛ за вызов российских игроков на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволяет играть российскому форварду Александру Овечкину.

Доминик Гашек
Футбол
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