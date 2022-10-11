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Сегодня, 01:57

Гашек: «Пока руководство НХЛ не уйдет в отставку, лиге больше не рады в Чехии»

Сергей Разин
корреспондент
Доминик Гашек.
Фото AFP

Бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за участие российских хоккеистов в выставочных матчах в Чехии.

«В выходные в Праге провели 2 матча НХЛ. Руководство лиги не уважало позицию нашего МИД о том, что российские игроки не должны играть в этих матчах. Пока нынешнее руководство НХЛ не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной, НХЛ больше не рады в Чехии», — написал Гашек в Twitter.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. Тогда Гашек предупредил, что Минестерство выступает против участия россиян.

7 и 8 октября в Праге прошли два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Доминик Гашек
НХЛ
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