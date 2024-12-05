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Сегодня, 12:45

Гашек: «Международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов»

Сергей Разин
корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал свое выступление на конференции в Киеве, посвященной влиянию спорта на события в мире.

«Некоторые спортивные лиги и федерации имеют большую долю влияния и несут ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней. Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», — написал Гашек в соцсетях.

Доминик Гашек. В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости

Ранее Гашека возмутило избрание Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.

Доминик Гашек. Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ

Доминик Гашек
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