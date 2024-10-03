Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:20

Гашек снова раскритиковал НХЛ за позицию по российским игрокам

Сергей Разин
корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион и бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за их позицию по российским хоккеистам.

«Дорогие любители хоккея, завтра начнется новый сезон НХЛ. Это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. Лига нисколько не изменила свою позицию», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на его соцсети.

Доминик Гашек. «Я хочу помочь российским спортсменам. Но их нельзя было пускать на Олимпиаду». Гашек опять сказал что-то странное

Первый матч НХЛ в сезоне-2024/25 пройдет 4 октября. «Баффало» встретится с «Нью-Джерси» в Праге в рамках Голабльной серии лиги.

Источник: RT
Доминик Гашек
НХЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Винер предложила приравнять достижения россиян во внутрироссийских турнирах к результатам Олимпиады
В Госдуме РФ назвали ожидаемым отрицательное решение по апелляции Валиевой
Наши конькобежцы и шорт-трекисты уходят в азиатские сборные. Но, похоже, Олимпиады у них не будет
Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию
Гуляев — о совете ISU: «Не дождался новостей, которых очень хотел»
ISU получил информацию от МОК о квалификации россиян на Олимпиаду
Сегодня
Вчера
Неделя