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НХЛ

Сегодня, 10:26

Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023

Виталий Косик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Global Look Press
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал приглашение российских хоккеистов на Матч звезд НХЛ-2023.

«Это является огромной рекламой россиян. Очень грустно. НХЛ когда-нибудь за это поплатится», — написал Гашек в соцсетях.

На Матч звезд были приглашены: Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Звездный уик-энд НХЛ пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Он играл за такие команды как «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Владимир Тарасенко (хоккей)
Доминик Гашек
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
Матч звезд
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