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27 марта, 15:54

Гашек: «Российские игроки, несогласные с проведением СВО, не получили от НХЛ возможности дистанцироваться от действий своей страны»

Даниил Аршавский
Доминик Гашек.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек выступил с критикой НХЛ за запрет российским хоккеистам выступать против проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО, не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны. Эти хоккеисты проживут остаток своей жизни, зная, что из-за их игры были искалечены и убиты многие люди, в том числе их сограждане. Конечно, за эту рекламу СВО несут ответственность и те страны, где проходят матчи НХЛ. То есть в первую очередь США и Канада. Но также Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Германия, которые разрешили матчи команд НХЛ на своей территории. Я готов в любой момент сесть на самолет в Нью-Йорк и сделать все, чтобы помочь НХЛ прекратить рекламу СВО. И в то же время я буду рад помочь всем российским игрокам, которые не согласны с проведением СВО», — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.

18 марта в ходе телефонного разговора между главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным американский лидер поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей в США и России между хоккеистами, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Хоккей
НХЛ
Доминик Гашек
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