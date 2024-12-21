Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал поездку представителей клуба «Монреаль» в Россию.

«Как грустно для «Монреаля», организации с такой хоккейной историей, и для всей Канады. Вы понимаете, что КХЛ является огромной поддержкой для российского руководства и огромной рекламой российских преступлений. И что тренер СКА Ротенберг является сторонником Путина. Вы понимаете, что тем самым вы будете нести долю ответственности за происходящее», — приводит РБК слова Гашека со ссылкой на соцсети спортсмена.

Делегация из Канады, в состав которой входили генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз, глава отдела скаутинга Николай Бобров и советник Венсан Лекавалье, 17 декабря посетила матч СКА — «Локомотива» (2:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. Представителя «Монреаля» следил и за игрой форварда Ивана Демидова.

5 декабря Гашек заявлял, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.