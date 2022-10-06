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НХЛ

Сегодня, 14:51

Гашек — о прибытии российских хоккеистов НХЛ в Прагу: «К сожалению, это произошло»

Иван Шитик
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион, знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек в очередной раз раскритиковал решение НХЛ допустить российских игроков до участия в выставочных матчах, которые пройдут в Праге.

«К сожалению, это произошло. Согласно законам Евросоюза, которые в данном случае превосходят наши, когда они приезжают из другой страны ЕС, мы должны их впускать. Исключение одно — если только для нас возникнет неминуемая опасность», — написал Гашек в социальных сетях.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Доминик Гашек
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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