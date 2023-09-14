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НХЛ

Сегодня, 09:53

Гашек: «НХЛ обязана платить Украине по 2-4 миллиарда долларов за каждый год игры Овечкина и других россиян»

Гашек считает, что НХЛ должна платить Украине, пока в лиге выступают российские игроки
Сергей Разин
корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек поделился мненим о словах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в свой адрес.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», — приводит слова Гашека matchtv.ru.

Ранее Овечкин заявил, что его не интересуют заявления Гашека.

Александр Овечкин. Овечкин: «Меня не сильно интересуют заявления Гашека»

В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очка.

Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1946657_Gashek_NKhL_obazana_platit_Ukraine_po_24_mlrd_kazhdyj_god_za_to_chto_tam_igrajut_Ovechkin_i_drugije_rossijane
Александр Овечкин
Доминик Гашек
НХЛ
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