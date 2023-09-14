Гашек: «НХЛ обязана платить Украине по 2-4 миллиарда долларов за каждый год игры Овечкина и других россиян»

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек поделился мненим о словах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в свой адрес.
«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», — приводит слова Гашека matchtv.ru.
Ранее Овечкин заявил, что его не интересуют заявления Гашека.
В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.
37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очка.
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -