Гашек: «НХЛ обязана платить Украине по 2-4 миллиарда долларов за каждый год игры Овечкина и других россиян»

Гашек считает, что НХЛ должна платить Украине, пока в лиге выступают российские игроки

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек поделился мненим о словах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в свой адрес.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», — приводит слова Гашека matchtv.ru.

Ранее Овечкин заявил, что его не интересуют заявления Гашека.

В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очка.