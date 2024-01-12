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НХЛ

Сегодня, 20:37

Гашек высказался о фото Овечкина с Путиным в социальных сетях

Доминик Гашек.
Фото Global Look Press
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Экс-голкипер «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал фотографию игрока «Вашингтона» Александра Овечкина с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсетях хоккеиста.

«Я уверен, что есть такие, как Овечкин, но будьте осторожны все, у кого еще есть фото с Путиным. Это, получается, указывает на то, что он, скорее всего, поддерживает его», — приводит слова Гашека «КП» со ссылкой на программу Bold Talk на YouTube.

Гашек играл за московский «Спартак» в 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.

38-летний Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира. В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.

Источник: КП
Александр Овечкин
Доминик Гашек
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