Гавриков не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в матче против него

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков оценил вероятность того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд результативности Уэйна Гретцки.

«Может, Александр побьет рекорд и перегонит Гретцки. Не знаю, насколько далеко он потом уйдет, но, думаю, все будет с ним в порядке. Главное ему — здоровья, и он этот рекорд побьет. Раньше или позже — вопрос времени. Так-то, конечно, не хотелось, чтобы это в мою смену произошло. Со стороны посмотреть — с удовольствием (смееется), а поучаствовать в этом — ну, такое», — цитирует Гаврикова Metaratings.

Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).

В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.