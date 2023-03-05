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Сегодня, 09:15

Гавриков признан второй звездой матча «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» (4:2).

Второй звездой встречи признан российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков. 27-летний россиянин провел на льду 18 минут 55 секунд, нанес 2 броска в створ ворот, применил один силовой прием, завершив игру с полезностью «+2».

Первой звездой матча стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, забросивший одну шайбу.

Третьей звездой стал форвард «Кингз» Габриэль Виларди, набравший 1 (1+0) очко.

Владислав Гавриков
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сент-Луис Блюз
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