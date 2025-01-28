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Сегодня, 07:05

Гавриков провел 400-й матч за карьеру в НХЛ

Даниил Аршавский
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Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2) стал 400-м за карьеру российского защитника «Лос-Анджелеса» Владислава Гаврикова в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба «Кингз».

Гавриков начал выступления в НХЛ с 2019 года в составе «Коламбуса». В 2023 году хоккеист был обменян в «Лос-Анджелес». В 400 матчах в лиге защитник набрал 121 (26+95) очко.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего россиянина 16 (2+14) очков в 47 встречах.

«Лос-Анджелес» занимает 7-е место в Западной конференции с 58 очками.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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