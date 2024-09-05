Гавриков рассказал, что будет учитывать при подписании нового контракта с командой НХЛ

Защитник «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков рассказал, что при заключении нового контракта в НХЛ будет учитывать, способна ли команда побороться за Кубок Стэнли.

«Для меня, наверное, в приоритете в плане выбора команды будет и то, претендует ли она на Кубок Стэнли. Тут не все упирается в место для жилья, нужно, чтобы совпало несколько факторов. Но время еще есть, можно посмотреть, подумать», — приводит ТАСС слова Гаврикова.

Хоккеист также заявил, что если играть и не надеяться завоевать Кубок Стэнли, то лучше вообще не выходить на лед.

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» проиграл «Эдмонтону» в первом раунде плей-офф со счетом 1-4 в серии. Контракт 28-летнего россиянина с командой рассчитан до лета следующего года.