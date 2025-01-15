Гавриков рассказал, что его узнают в Лос-Анджелесе

Сегодня, 17:50
Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о том, каково жить в одном из самых популярных мест в мире.
— Вас узнают в Лос-Анжелесе?
— В основном болельщики. В ресторане, конечно, тоже могут узнать, но, как правило, только те, кто увлечены хоккеем. Это если Леброн выйдет куда-то, ему проходу не дадут. В Лос-Анжелесе помимо хоккейной команды есть две баскетбольные, есть американский футбол. Полно разных видов спорта, разных спортсменов. Это не Канада, где только один хоккей.
— Смогли бы выдержать такое давление, которое есть, например, в «Торонто»?
— Думаю, я бы выдержал. Но когда на тебя наседают, болельщики на улицах могут преследовать, то это тяжело, прилично бьет по мозгам, — приводит слова Гаврикова «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне НХЛ Гавриков провел 41 матч, где набрал 16 (2+14) очков.