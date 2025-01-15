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Сегодня, 17:50

Гавриков рассказал, что его узнают в Лос-Анджелесе

Камила Абдурахманова
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Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о том, каково жить в одном из самых популярных мест в мире.

— Вас узнают в Лос-Анжелесе?

— В основном болельщики. В ресторане, конечно, тоже могут узнать, но, как правило, только те, кто увлечены хоккеем. Это если Леброн выйдет куда-то, ему проходу не дадут. В Лос-Анжелесе помимо хоккейной команды есть две баскетбольные, есть американский футбол. Полно разных видов спорта, разных спортсменов. Это не Канада, где только один хоккей.

— Смогли бы выдержать такое давление, которое есть, например, в «Торонто»?

— Думаю, я бы выдержал. Но когда на тебя наседают, болельщики на улицах могут преследовать, то это тяжело, прилично бьет по мозгам, — приводит слова Гаврикова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне НХЛ Гавриков провел 41 матч, где набрал 16 (2+14) очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
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