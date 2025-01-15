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Сегодня, 16:31

Гавриков: «На Рождество были в гостях у Панарина в Нью-Йорке»

Камила Абдурахманова
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Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о том, как провел католическое Рождество.

«Мы с семьей были в Нью-Йорке у Темы Панарина в гостях. Отлично провели три дня: отдохнули, перезагрузились. Не так часто видимся, поэтому здорово, что удалось вместе провести время. Мы уже пару лет назад отмечали вместе Рождество: у них тогда только сын родился, а у нас была только дочка, теперь детей стало в два раза больше», — сказал Гавриков «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне НХЛ Гавриков провел 41 матч, где набрал 16 (2+14) очков.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Артемий Панарин
Владислав Гавриков
НХЛ
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