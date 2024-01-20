Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Гавриков рассказал, как сводил партнеров по «Кингз» в русскую баню

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от похода в русскую баню на Манхэттене с Пьером-Люком Дюбуа и Кевином Фиалой.

— Недавно получило популярность ваше видео из русского ресторана с форвардом Пьером-Люком Дюбуа. Коллеги комментировали: мол, Гавриков знакомит Люка с русской кухней. Я же по мотивам нашего предыдущего интервью отвечал: да он давно уже познакомил. Причем не в ресторане, а дома.

 — Вот именно. Он и в Коламбусе домой к нам приходил, ел борщ, и сейчас тоже. Дюбуа русская кухня всегда была интересна. «Пойдем, — говорю, — салаты попробуем, каких ты еще не ел». И пирожков назаказывали, и селедку под шубой. Она ему понравилась: «О, это неплохо!» Больше даже, чем оливье.

С Дюбуа, а также с Кевином Фиалой недавно еще в русскую баню на Манхэттене ходили. Причем я предлагал ту, что знал — в Бруклине. Но они, представляете, настояли на манхэттенской. Ну ладно, думаю. Уверенные в себе ребята — зовут русского в русскую баню.

— Не оплошали?

— Нет. Приезжаем туда — парилка с вениками, холодный бассейн, все по классике. Там русские ребята работали — и я попросил их прогреть нас вениками не больше пяти минут, так как на следующий день тренировка, а перед ней не очень хорошо так расслабляться. Они изумились: «Да как! Меньше чем 15 минут — никакого толку!» Но я объяснил нашу ситуацию, они поняли.

Потом мы окунулись в бассейн, а там вода ледяная, прямо как надо после бани. Ребятам очень понравилось. В Детройте тоже какую-то русскую баню нашли, туда еще несколько человек собираются, помимо Фиалы и Дюбуа. Так скоро весь «Лос-Анджелес» на это дело подсядет, ха-ха!

— А русский ресторан, в который с Дюбуа ходили, совмещен с баней на Манхэттене?

 — Нет, это было в Вашингтоне. Ходили туда втроем с Артуром Калиевым (нападающим «Кингз», родившимся в Ташкенте и уехавшим из Узбекистана в США с семьей в два года. — Прим. И.Р.).

Гавриков был обменян в «Лос-Анджелес» из «Коламбуса» в марте 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник набрал 12 (3+9) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Владислав Гавриков. «Мог оказаться в «Брюинз», но они взяли Орлова». Большое интервью Владислава Гаврикова

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
2
0
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Нападающий Протас подписал 5-летний контракт с «Вашингтоном»

«Чикаго» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ