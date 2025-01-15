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Сегодня, 16:49

Гавриков: «Самые сложные для меня соперники — Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон и Кучеров»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал, кто, на его взгляд, самые сложные соперники в НХЛ.

«Ребята из «Эдмонтона», против Драйзайтля и Макдэвида сложно. В принципе в каждой команде первая тройка — ударная, иногда есть даже два звена, с которыми тяжело. Против «Колорадо» сложно, звено Маккиннона очень быстрое. Тройка Кучерова у «Тампы», — приводит слова хоккеиста «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне на счету 29-летнего россиянина 41 матч, 2 гола и 14 результативных передач за «Кингз»

Источник: ВсеПроСпорт
Владислав Гавриков
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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