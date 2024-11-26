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Сегодня, 14:41

Гаврилов считает, что у Аскарова есть шансы стать основным голкипером «Сан-Хосе»

Камила Абдурахманова
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Экс-вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов заявил, что вратарю «Сан-Хосе» Ярославу Аскарову по силам стать основным стражем ворот.

«Аскарову по зубам конкуренты. Сыграл две игры и больше двух шайб не пропускает. Думаю, у него есть все шансы стать основным голкипером в «Сан-Хосе». Хочется, чтобы у нас еще на одного основного вратаря в НХЛ стало больше. Когда оборона не очень сильная, наоборот, можно проявить себя и затащить. Со слабой защитой можно ярко выступать и претендовать на «Везину» или какие-то индивидуальные награды. Он уже третий сезон за океаном, поэтому уже адаптировался к лиге, менталитету. Пора уже играть много в НХЛ», — сказал Гаврилов Legalbet.ru.

Команда Аскарова одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:2. Аскаров сумел отразить 19 из 21 броска по воротам и даже отметился голевой передачей.

Источник: Legalbet.ru
Андрей Гаврилов
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс

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