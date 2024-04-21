Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:54

Гайлик: «В «Рейнджерс» и «Тампе» игра «заточена» на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Гайлик прокомментировал бомбардирские достижения россиян Никиты Кучерова и Артемия Панарина в НХЛ.

«Дело в том, что в этих клубах игра «заточена» на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали. Один игрок ничего не решает, такого не может быть. Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин. Но в команде им созданы условия, при которых они забивают. Потому что, если игрок умеет забивать и отдавать, надо дать ему такую возможность. Вот и все», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Выступающий за «Тампу» Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24. На счету 30-летнего российского форварда 44 шайбы и 100 передач. 32-летний нападающий «Рейнджерс» Панарин занял в списке бомбардиров четвертое место, забросив 49 шайб и сделав 71 передачу.

Источник: РБ Спорт
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Обсудить
Читайте также
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Российский хоккей по-прежнему совершенно иной, чем в Америке». Пол Морис — о россиянах «Флориды» и работе в «Магнитке»
Кубок Стэнли-2024, основная информация: пары и расписание матчей плей-офф НХЛ
Тренер «Каролины» Бриндамор: «Кузнецов зарекомендовал себя как победитель»
Кузнецов прокомментировал победу над «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ
Комментатор Майков назвал Самсонова слабым местом «Торонто» в плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн