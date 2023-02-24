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НХЛ

Сегодня, 08:08

В «Бостоне» назвали сильные качества Дмитрия Орлова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини прокомментировал обмен из «Вашингтона» российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя.

«И Дмитрий, и Гарнет принесут в нашу команду качества, которые дополнят ее. Думаю, они легко смогут влиться в нашу команду. Мы сильны в обеих областях: как в обороне, так и в нападении. В случае с Орловым он добавляет огромную универсальность, поскольку может играть на обеих позициях, внося вклад в атаку и оборону. Он обладает хорошей физической составляющей, имеет богатый опыт, выиграл Кубок Стэнли», — приводит слова Суини сайт НХЛ.

В этом сезоне Орлов сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Вашингтон» и набрал 19 (3+16) очков.

Дмитрий Орлов (слева). Команда Овечкина начала перестройку? «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон»

Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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