Генеральный менеджер «Чикаго» опроверг слухи о связи Кори Перри с матерью Бедарда

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон опроверг слухи о том, что клуб решил расторгнуть контракт с форвардом Кори Перри из-за того, что у него была интимная связь с матерью его одноклубника, первого номера драфта НХЛ-2023 Коннора Бедарда.

«Это не касается никого из хоккеистов нашей команды или их семей. Любой, кто утверждает обратное, абсолютно не прав и просто отвратителен. Я не могу вдаваться в подробности, это индивидуальный вопрос. Профсоюз хоккеистов НХЛ в курсе ситуации. Это командный инцидент и клубное решение», — приводит журналист Фрэнк Серавалли слова Дэвидсона.

28 ноября «Чикаго» объявил о выставлении Перри на драфт отказов с целью расторжения контракта. Клуб отметил, что 38-летний канадец вел себя неприемлемо, нарушил условия своего контракта и внутреннюю политику команды.

В СМИ появилась информация о том, что хоккеиста могли отстранить из-за интимной связи с матерью Коннора Бедарда во время акции, в ходе которой матери игроков ездили вместе с командой на матчи.

Перри перешел в «Чикаго» летом 2023 года на правах свободного агента. Он набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах за команду в сезоне-2023/24.