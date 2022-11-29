Генменеджер «Далласа»: «Хинтц доказал, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Роопе Хинцом.

«Роопе — динамичный двусторонний центрфорвард, доказавший, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ.

Он стал одним из наших самых универсальных игроков, который оказывает влияние как на спецбригады, так на игру в равных составах. Тренерский штаб может рассчитывать на него в любой ситуации. Нам повезло, что Роопе будет выступать за нашу команду еще восемь лет. С нетерпением рассчитываем его дальнейший рост как игрока», — приводит слова Нилла пресс-служба клуба.

Среднегодовая зарплата Хинтца по восьмилетнему соглашению составит 8,45 миллиона долларов.

Новый договор вступит в силу со следующего чемпионата. По текущему контракту кэпхит форварда составляет 3,15 миллиона долларов.