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НХЛ

29 ноября, 23:38

Генменеджер «Далласа»: «Хинтц доказал, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Роопе Хинцом.

«Роопе — динамичный двусторонний центрфорвард, доказавший, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ.

Он стал одним из наших самых универсальных игроков, который оказывает влияние как на спецбригады, так на игру в равных составах. Тренерский штаб может рассчитывать на него в любой ситуации. Нам повезло, что Роопе будет выступать за нашу команду еще восемь лет. С нетерпением рассчитываем его дальнейший рост как игрока», — приводит слова Нилла пресс-служба клуба.

Среднегодовая зарплата Хинтца по восьмилетнему соглашению составит 8,45 миллиона долларов.

Новый договор вступит в силу со следующего чемпионата. По текущему контракту кэпхит форварда составляет 3,15 миллиона долларов.

Роопе Хинтц
ХК Даллас Старз
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