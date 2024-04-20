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Сегодня, 09:30

Генменеджер «Филадельфии»: «Чтобы попасть в НХЛ Мичкову нужно расторгнуть контракт со СКА»

Генменеджер «Филадельфии» рассказал, когда ждать приезда Мичкова в НХЛ
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер поделился мнением о форварде СКА Матвее Мичкове.

«Флайерз» выбрали российского нападающего на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

«У Мичкова осталось два года по контракту. Ему придется найти способ расторгнуть соглашение со СКА, прежде чем мы сможем что-либо предпринять. Данный процесс не в нашей власти. Нам придется ждать два года. Поверьте, мы продолжаем наблюдать за Матвеем. На данный момент я не верю в то, что мы сможем вытащить его раньше», — приводит слова Бриера The Athletic.

Прошедший ФОНБЕТ чемпионат КХЛ 19-летний Мичков провел на правах аренды в «Сочи». За 47 матчей игрок набрал 41 (19+22) очко. Контракт хоккеиста со СКА рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: The Athletic
Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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