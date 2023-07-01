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Сегодня, 21:40

Генменеджер «Каролины»: «Мы посчитали, что Орлов — лучший из доступных защитников»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с российским защитником Дмитрием Орловым.

«Мы посчитали, что Дмитрий — лучший из доступных защитников на рынке свободных агентов. Он универсальный игрок с большим потенциалом в атаке, и это подписание только укрепит нашу оборонительную группу в следующем сезоне», — приводит слова Уодделла сайт клуба.

31-летний хоккеист заключил соглашение с «Каролиной» на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.

Источник: ХК Каролина
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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