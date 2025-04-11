Генеральный менеджер «Каролины» Талски: «Верю, что Никишин станет важным игроком в НХЛ»

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Талски прокомментировал подписание двухлетнего контракта с защитником Александром Никишиным.

«Мы благодарны Александру за время, проведенное в СКА — ведущей европейской хоккейной франшизе, которая помогла ему стать одним из лучших проспектов в хоккее. Его габариты и мастерство позволили ему побить рекорды в КХЛ, и верю, что он станет важным игроком в НХЛ», — цитирует Талски пресс-служба «Харрикейнз».

В пятницу, 11 апреля, «Каролина» объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летний российским защитником. Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов.