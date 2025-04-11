Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

11 апреля, 18:06

Генеральный менеджер «Каролины» Талски: «Верю, что Никишин станет важным игроком в НХЛ»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Талски прокомментировал подписание двухлетнего контракта с защитником Александром Никишиным.

«Мы благодарны Александру за время, проведенное в СКА — ведущей европейской хоккейной франшизе, которая помогла ему стать одним из лучших проспектов в хоккее. Его габариты и мастерство позволили ему побить рекорды в КХЛ, и верю, что он станет важным игроком в НХЛ», — цитирует Талски пресс-служба «Харрикейнз».

В пятницу, 11 апреля, «Каролина» объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летний российским защитником. Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов.

Александр Никишин
КХЛ
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В ЮАР футболист умер во время матча
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя