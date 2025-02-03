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Сегодня, 22:25

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко перенес операцию

Сергей Ярошенко
Кирилл Марченко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко перенес операцию, сообщает генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.

Отмечается, что россиянин переведен в список травмированных на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Марченко выбыл на 6-8 недель, так как получил перелом челюсти в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5). Хоккеист получил удар шайбой в лицо, находясь на скамейке запасных, из-за чего пропустил третий период.

24-летний форвард в этом сезоне набрал 55 (21+34) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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