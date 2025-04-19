Генменеджер «Колорадо» Макфарланд: «Я полностью верю в Ничушкина»

Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд заявил, что сохраняет доверие к российскому нападающему Валерию Ничушкину после истории с прохождением программы помощи игрокам НХЛ.

«Я полностью верю в Вэла. Я смотрю на то, что он сделал на льду и через что ему пришлось пройти, и снова полностью верю в него. Ничушкин в отличном месте, он продолжит выкладываться здесь ради нас и будет хорошим игроком», — приводит слова Макфарланда Sportsnet.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25 Ничушкин провел 43 матча и набрал 34 (21+13) очка. Россиянин выступает за «Колорадо» с 2019 года.

30-летний нападающий является обладателем Кубка Стэнли-2022, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.