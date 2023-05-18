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18 мая, 09:07

Генменеджер «Нью-Джерси» — о будущем Братта: «Знаю, что Йеспер хочет надолго у нас остаться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд надеется на подписание нового контракта с нападающим Йеспером Браттом.

«Мы сделали паузу в переговорах перед началом плей-офф. Думаю, это было правильным шагом. Но прогресс есть определенно. Есть проект долгосрочного контракта, если Йесперу это интересно. Он точно знает, как он [проект] выглядит. Знаю, что Йеспер хочет надолго остаться в «Нью-Джерси». И мы тоже этого хотим», — приводит слова Фицджералда The Score.

24-летний Братт играет за «Нью-Джерси» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 82 матча и набрал 73 (32+41) очка.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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