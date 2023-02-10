Генеральный менеджер «Рейнджерс» советовался с Панариным перед обменом Тарасенко

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен с «Сент-Луисом», в результате которого в команде из Нью-Йорка оказался российский нападающий Владимир Тарасенко.

«Это то, к чему мы присматривались какое-то время, и когда части начали собираться воедино, я действительно не видел причин ждать.

Это, безусловно, новым игрокам немного больше времени, чтобы акклиматизироваться в нашей команде. До дедлайна еще несколько недель, но мы рады, что смогли совершить обмен сейчас. Тарасенко может дебютировать уже в ближайшем матче.

У меня был короткий разговор с Панариным. Но я оставлю это между нами. Тарасенко — элитный бомбардир, элитный талант и забил много голов в этой лиге, в том числе забил много голов в плей-офф, и мы рады добавить его в группу, и я думаю, что он прекрасно впишется», — цитирует Друри сайт НХЛ.

Клуб из Нью-Йорка приобрел у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, Самуэля Блэйя и Хантера Скиннера.

Условный выбор в первом раунде, отданный «синим», будет последним из двух, которые сейчас есть у «Рейнджерс» (их собственный выбор и выбор «Даллас Старз» после обмена Нильса Лундквиста ). Выбор четвертого раунда 2024 года станет выбором третьего раунда, если Нью-Йорк выйдет в плей-офф в этом сезоне.