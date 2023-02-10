0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:55

Тарасенко и его агент предоставили «Сент-Луису» список клубов для обмена еще пару лет назад

Иван Шитик
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал, как проходил обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

У 31-летнего россиянина в контракте был прописан пункт на запрет на обмены без его согласия. Однако генменеджер сообщил, что Тарасенко через агента еще «пару лет назад» предоставил список, куда его можно было бы обменять.

«Очевидно, что Нью-Йорк — притягательный город для всех игроков лиги, поэтому мне было комфортно, когда я позвонил ему. Я был бы удивлен, если бы мой выбор стал для него проблемой», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Владимир Тарасенко (хоккей)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Сент-Луиса»: «Тарасенко будет очень не хватать»