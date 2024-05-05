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Сегодня, 20:30

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы не можем требовать от Овечкина забивать 50 голов за сезон»

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что клуб не собирается взваливать всю ответственность на форварда Александра Овечкина.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо. Ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», — приводит слова Маклеллана RMNB.

В сезоне-2023/24 Овечкин провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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