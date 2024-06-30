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Сегодня, 10:37

Генменеджер «Юты»: «Сергачев — защитник номер один, и именно это стало причиной сделки»

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Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг рассказал, какую роль будет играть в команде российский защитник Михаил Сергачев.

«Он защитник номер один, и именно это стало причиной сделки. Мы хотели забрать такого защитника, который может проводить на льду много минут. Он хорошо сложен, играет жестко, блокирует броски, может помогать в атаке и в защите, у него есть опыт побед. Он может многое привнести в нашу команду. Кроме того, в нам приходят россияне Даниил Бут и Дмитрий Симашев, которые являются хоккеистами высокого класса. Он окажет на них большое влияние как лидер», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обменяла Сергачева в «Юту» в субботу, 29 июня. Взамен «Лайтнинг» получили Конора Гика, Джей Мозера, 199-й выбор на драфте и выбор во втором раунде драфта в 2025 году.

Сергачев выступал за «Тампу» на протяжении шести последних сезонов. Вместе с «молниями» 26-летний хоккеист дважды выиграл Кубок Стэнли.

Источник: nhl.com
Михаил Сергачев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Юта
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