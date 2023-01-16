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НХЛ

Сегодня, 21:48

«Ванкувер» начал переговоры с Кузьменко по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Рутерфорд подтвердил, что клуб начал переговоры с Кузьменко по новому контракту, сообщает журналист Давид Паньотта.

26-летний россиянин летом 2022 года подписал однолетний контракт с «Ванкувером» на 950 тысяч долларов. Летом 2023 года он может получить статус неограниченно свободного агента.

Ранее появлялась информация, что, если соглашение не будет подписано до 3 марта, когда наступает дедлайн на обмены, «Кэнакс» могут обменять форварда, чтобы не потерять его без компенсации летом.

В текущем сезоне Кузьменко сыграл за «Ванкувер» 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (17+21) очков.

Андрей Кузьменко
ХК Ванкувер Кэнакс
Джим Рутерфорд
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