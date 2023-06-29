Генменеджер «Аризоны» сравнил Бута с Тэйджем Томпсоном

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг прокомментировал выбор клубом российского нападающего Даниила Бута на драфте НХЛ-2023.

«Койотс» выбрали форварда под 12-м общим номером. По словам Армстронга, россиянин напоминает ему нападающего «Баффало» Тэйджа Томпсона.

«Бут похож на смесь Тэйджа Томпсона и Алекса Така. Нам нравится его соревновательный дух. Даниил — хоккеист, который способен делать разницу. Он хочет это делать, и у него для этого есть все данные», — цитирует официальный сайт НХЛ Армстронга.

Бут выступает за ярославский «Локомотив». В сезоне-2022/23 форвард забросил 2 шайбы в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также на его счету 41 (22+19) очко в 39 матчах МХЛ (с учетом плей-офф).