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Сегодня, 08:50

Генменеджер «Аризоны» сравнил Бута с Тэйджем Томпсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг прокомментировал выбор клубом российского нападающего Даниила Бута на драфте НХЛ-2023.

«Койотс» выбрали форварда под 12-м общим номером. По словам Армстронга, россиянин напоминает ему нападающего «Баффало» Тэйджа Томпсона.

«Бут похож на смесь Тэйджа Томпсона и Алекса Така. Нам нравится его соревновательный дух. Даниил — хоккеист, который способен делать разницу. Он хочет это делать, и у него для этого есть все данные», — цитирует официальный сайт НХЛ Армстронга.

Бут выступает за ярославский «Локомотив». В сезоне-2022/23 форвард забросил 2 шайбы в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Также на его счету 41 (22+19) очко в 39 матчах МХЛ (с учетом плей-офф).

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
Даниил Бут
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