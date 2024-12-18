Генменеджер «Айлендерс» в восторге от Цыплакова: «Всех слов, которые скажу о нем, будет недостаточно»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло в интервью обозревателю «СЭ» высказался о форварде — новичке его клуба, экс-нападающем «Спартака» Максиме Цыплакове.

— Немногие в России ожидали, что 26-летний Максим Цыплаков с ходу попадет в первую команду «Айлендерс». Почему вы решили подписать с ним контракт и как оцениваете его игру в первые месяцы сезона?

— Наш скаутский состав в России проделал просто фантастическую работу. Не буду называть конкретные имена, но один из скаутов идентифицировал Цыплакова как наше возможное приобретение. И Максим делает все то, чего мы от него ждали. Он играет в топ-6, и делает это великолепно, у него большие габариты, мощь и отличное хоккейное чутье.

Цыплаков все еще изучает североамериканскую манеру игры, но он уже вписался в нее. Он очень независимый человек и комфортно чувствует себя в своей шкуре. Он приехал ранним летом, чтобы привыкнуть к новой обстановке, принял все правильные решения, сам попросился в лагерь для новичков, притом что был старше тех, кто в нем обязан участвовать. Всех хороших слов, которые скажу о нем, будет недостаточно.

— Как его английский?

— Становится лучше с каждым днем. Он над этим работает. Он — особенный!