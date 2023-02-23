Дэвидсон: «Чикаго» в лице Зайцева получил защитника уровня НХЛ»

Сегодня, 06:16
Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон прокомментировал обмен российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы». «Сенаторз» также отдали пики раундов взамен на «будущую компенсацию».
«Мы получаем защитника уровня НХЛ и приобретаем очень ценный драфтовый капитал на этом и следующем драфтах. Никита даст нам дополнительную глубину на правом фланге, и мы ожидаем, что он скоро к нам присоединится», — цитирует пресс-служба НХЛ Дэвидсона.
В этом регулярном чемпионате НХЛ Зайцев сыграл в 28 матчах и набрал 5 (0+5) очков.