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Сегодня, 06:16

Дэвидсон: «Чикаго» в лице Зайцева получил защитника уровня НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон прокомментировал обмен российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы». «Сенаторз» также отдали пики раундов взамен на «будущую компенсацию».

«Мы получаем защитника уровня НХЛ и приобретаем очень ценный драфтовый капитал на этом и следующем драфтах. Никита даст нам дополнительную глубину на правом фланге, и мы ожидаем, что он скоро к нам присоединится», — цитирует пресс-служба НХЛ Дэвидсона.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Зайцев сыграл в 28 матчах и набрал 5 (0+5) очков.

 
Никита Зайцев. «Оттава» обменяла российского защитника Зайцева в «Чикаго»
Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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