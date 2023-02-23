Дэвидсон: «Чикаго» в лице Зайцева получил защитника уровня НХЛ»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон прокомментировал обмен российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы». «Сенаторз» также отдали пики раундов взамен на «будущую компенсацию».

«Мы получаем защитника уровня НХЛ и приобретаем очень ценный драфтовый капитал на этом и следующем драфтах. Никита даст нам дополнительную глубину на правом фланге, и мы ожидаем, что он скоро к нам присоединится», — цитирует пресс-служба НХЛ Дэвидсона.

В этом регулярном чемпионате НХЛ Зайцев сыграл в 28 матчах и набрал 5 (0+5) очков.