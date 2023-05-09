Генменеджер «Чикаго» о победе на драфт-лотерее: «Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон поделился впечатлениями от выигрыша драфт-лотереи и получении общего первого выбора на драфте НХЛ-2023.

«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сходили с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень, очень рад. Общий первый выбор — это всегда монументальная вещь. Ты можешь выбрать элитного таланта, поэтому это чрезвычайно интересно.

Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но так или иначе это лишь один этап. Один этап построения будущей команды. Мы взволнованы, это замечательный день», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Первый пик драфта достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу». У «Аризоны» шестой пик, а также 12-й, который перешел к ней в результате обмена с «Оттавой».

Отметим, первым номером на драфте среди североамериканских хоккеистов является канадский центрофорвард Коннор Бедард. Россиянин Матвей Мичков — второй в рейтинге среди европейцев.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.