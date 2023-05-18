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18 мая, 09:22

Генменеджер «Эдмонтона» надеется, что команда выиграет Кубок Стэнли в следующем сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд считает, что команда готова уже в следующем сезоне стать обладателем Кубка Стэнли.

«У меня остался год по контракту и незавершенное дело. На текущем этапе я уже не инвестирую в зеленые бананы. Я не уверен, что буду работать достаточно долго, чтобы увидеть, как они созреют и станут желтыми. Однако я по-прежнему полон энергии и страсти. Последний раз я был генменеджером команды, победившей в Кубке Стэнли, в 2008 году («Детройт»). Это было 15 лет назад, целая карьера хоккеиста. Я бы хотел сделать это еще раз. Думаю, наша команда способна на это», — приводит слова Холланда TSN.

Ранее капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что в ближайшие годы у «Ойлерз» есть хорошие шансы стать обладателями Кубка Стэнли.

В текущем плей-офф «Эдмонтон» проиграл во втором раунде «Вегасу» (2-4).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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