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Сегодня, 03:12

Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание контракта с Дроновым

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл поделился мнением о подписании контракта с защитником Григорием Дроновым.

«Григорий обладает прекрасным сочетанием мастерства и физической формы, которые выделялись у нас в тренировочном лагере. Он молодой, но опытный игрок, который провел впечатляющий плей-офф в КХЛ, и мы рады видеть, как он выступает в Северной Америке», — приводит слова Уодделла официальный сайт клуба.

Двухстороннее соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на один год. В НХЛ хоккеист будет зарабатывать 770 тысяч долларов, в АХЛ — 70 тысяч долларов. Дронов будет отправлен в фарм-клуб «Чикаго Вулвз».

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Дронов провел за «Металлург» 24 матча и набрал 14 (5+9) очков.

Григорий Дронов
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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