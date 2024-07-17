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Сегодня, 19:43

Генменеджер «Каролины» прокомментировал решение клуба отправить Кузнецова на драфт отказов

Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал решение клуба отправить 32-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

«В конечном итоге обе стороны согласились, что это лучший вариант как для игрока, так и для команды. Мы благодарим Евгения за время, проведенное в клубе, и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Тулски пресс-служба «Харрикейнз».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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