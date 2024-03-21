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21 марта, 17:00

Генменеджер «Каролины»: «Думаю, что обмен пошел Кузнецову на пользу»

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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл рассказал, что «ураганы» несли финансовые риски при обмене форварда Евгения Кузнецова.

«Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Мы потратили немного выборов на драфте и скорее несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.

Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.

За «ураганов» форвард сыграл 7 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 69 матчах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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