Генменеджер «Каролины»: «Думаю, что обмен пошел Кузнецову на пользу»

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл рассказал, что «ураганы» несли финансовые риски при обмене форварда Евгения Кузнецова.

«Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Мы потратили немного выборов на драфте и скорее несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.

Кузнецов был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.

За «ураганов» форвард сыграл 7 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 69 матчах.