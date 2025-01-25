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Сегодня, 08:28

Генменеджер «Каролины»: «Рантанен — один из ведущих силовых форвардов в нашем виде спорта»

Сергей Ярошенко
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Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал приобретение нападающих Микко Рантанена и Тейлора Холла в результате трехсторонней сделки с участием «Колорадо» и «Чикаго».

«Микко — один из ведущих силовых форвардов в нашем виде спорта. Не секрет, что мы хотели добавить элитного игрока в наш состав, и он тот игрок, который должен хорошо вписаться в нашу систему и раздевалку. Тейлор, в свою очередь, даст нам еще один высококвалифицированный вариант для усиления нашей атаки», — приводит слова Тулски журналист Дэвид Паньотта в социальных сетях.

В результате сделки «Харрикейнз» получили нападающих Микко Рантанена из «Эвеланш» и Тэйлора Холла из «Блэкхокс», а «Колорадо» — форвардов «Каролины» Мартина Нечаса и Джека Друри. «Чикаго» получил пик в 3-м раунде драфта в 2025 году, а также взял на себя 50 процентов от кэпхита Рантанена.

В этом сезоне 28-летний Рантанен набрал 64 (25+38) очка в 49 матчах. На счету Холла 24 (9+15) очка в 46 матчах.

Микко Рантанен
Тэйлор Холл
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Чикаго Блэкхокс
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