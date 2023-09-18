Генменеджер «Коламбуса» извинился перед игроками после поведения Бэбкока

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен извинился перед игроками клуба, кому стало некомфортно из-за поведения главного тренера Майка Бэбкока, сообщает журналист Джефф Свобода.

Кекяляйнен добавил, что хочет выстроить в команде доверительные отношения между игроками и руководством.

Бэбкока обвиняли в том, что тот заставлял игроков показывать ему личные фото.

Специалист был назначен в июле 2023 года. 12 сентября бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт рассказал, что Бэбкок заставил капитана «Коламбуса» Буна Дженнера показать ему личные фото в телефоне.

Позднее 60-летний канадец и сам Дженнер заявляли, что это делалось для того, чтобы тренеру было проще узнать новый коллектив, а Биссоннетт подал информацию в искаженном виде.

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