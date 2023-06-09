Генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен назвал преимущества обмена Проворова

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал переход защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

«Флайерс» обменяли хоккеиста в «Коламбус» в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Нашим приоритетом было улучшить защиту и подписание Ивана дает нам качественного левого защитника, который все еще молод. У которого впереди лучшие сезоны. Иван улучшит игру в защите целой группы игроков, потому что он вынослив, обладает отличным мастерством, отлично распасовывает и может быть эффективным на обоих сторонах», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков. В ноябре 2022-го защитник набрал свое 200-е очко в НХЛ.