Генменеджер «Миннесоты» Герин: «Травма Капризова разочаровывает, но это не конец света»

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал травму форварда Кирилла Капризова.
«Мы уже проходили этот путь, но это прискорбно. Кирилл идет сезон на «Харт Трофи». Его травма разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернется, мы станем еще лучше. Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.
28 января стало известно, что Капризов перенесет операцию в пятницу. 27-летний россиянин выбыл из строя минимум на четыре недели.
24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне форвард сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.