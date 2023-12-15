Генменеджер «Миннесоты» попал под расследование по обвинению в оскорблениях

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин стал участником внутреннего расследования по подозрению в словесных оскорблениях сотрудника клуба, информирует The Athletic.

По данным источника, инцидент произошел в конце ноября и был доведен до руководства клуба. После этого было поручено провести расследование сторонней юридической фирме, которая решила, что Билл не совершил правонарушений и, тем самым, избежал какого-либо наказания.

В составе «Миннесоты» выступает 26-летний российский нападающий Кирилл Капризов, который в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах НХЛ, отметившись 24 (8+16) результативными действиями при коэффициенте полезности «-5».