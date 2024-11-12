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Сегодня, 12:25

Генменеджер «Миннесоты» рассказал о дружбе Капризова с главным тренером Хайнсом

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как дружба российского нападающего Кирилла Капризова с ее главным тренером Джоном Хайнсом влияет на россиянина.

«Капризов всегда мотивирован, но я думаю, что у него и Джона Хайнса сложились действительно хорошие отношения. Кирилл — особенный игрок, но даже особенные хоккеисты хотят, чтобы с ними разговаривали, общались, помогали. Я думаю, что то, как они взаимодействуют, идёт на пользу Капризову», — цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне 27-летний россиянин набрал 28 (9+19) очков в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал третьим игроком в истории «Миннесоты» с 9-матчевой гостевой результативной серией.

Источник: NHL
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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