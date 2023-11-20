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НХЛ

Сегодня, 10:53

Генменеджер «Миннесоты»: «Игра Капризова вызывает беспокойство»

Виктория Кравченко
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что недоволен положением команды в турнирной таблице. Команда проиграла пять последних матчей в НХЛ.

«Игра Капризова и Болди нас беспокоит. Но я верю в этих парней. Временами такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их правильным курсом», — цитирует Герина The Athletic.

В этом сезоне россиянин провел 17 матчей за команду, набрав 15 (5+10) очков. Он не отметился результативными действиями в двух последних встречах.

После 17 матчей «Миннесота» набрала 14 очков и расположилась на 12-м месте в Западной конференции. 25 ноября команда дома сыграет против «Колорадо Эвеланш».

Источник: https://legalbet.ru/news/genmenedzher-minnesoti-bespokoit-igra-kaprizova-i-boldi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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