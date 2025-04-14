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14 апреля, 23:51

Генменеджер «Монреаля» Хьюз назвал причины раннего подписания Демидова

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз объяснил, чем обусловлено раннее подписание российского нападающего Ивана Демидова.

«Вероятно, есть две основные причины: тот факт, что [СКА] выбыл раньше, чем ожидалось, и тот факт, что у нас в итоге появился шанс сыграть в плей-офф», — приводит слова Хьюза пресс-служба «Канадиенс».

8 апреля 19-летний Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ. Ожидается, что россиянин дебютирует за «Канадиенс» в матче против «Чикаго» 15 апреля.

В сезоне-2024/25 Демидов в составе СКА набрал 49 (19+30) очков в 65 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах.

Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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